Borsa Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 düşüşle 87.343,04 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi 51,14 puan geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,09 düştü. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile metal eşya makina, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile metal ana sanayi oldu.



Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 87.500 puanın üzerini test etmesinin ardından günü yüzde 0,63 yükselişle 87.394,19 puandan tamamladı.



Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi ocak hizmet sektörü PMI ve ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasalar tarafından takip edileceğini belirtti.



BIST 100 endeksinin üst üste 6 işlem gününü yükselişle tamamladığını anımsatan analistler, Türk lirasının dolar ve avro karşısındaki değer kazanımlarının devam etmesi durumunda BIST 100 endeksindeki yükselişlerin devam edebileceğini söyledi.



Bugün saat 16.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 87.500 ve 88.600 seviyelerinin direnç, 85.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlere göre, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 1,73 artmasını bekleniyor. Ekonomistler yüzde 1,20- 2,15 bandı arasında tahminlerde bulunurken, ekonomistlerin ortalamasına (yüzde 1,73) göre yıllık enflasyonun 8,53'ten 8,44'e düşmesi hesaplanıyor.