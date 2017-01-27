Borsa, güne yüzde 0,30'luk düşüşle başladı.
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,30'luk düşüşle başladı. Endeks, 247,58 puanlık düşüşle 83 bin 578 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi de yüzde 0,21 değer kaybetti. - İSTANBUL
Borsa Güne Düşüşle Başladı
Borsa, güne yüzde 0,30’luk düşüşle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,30'luk düşüşle başladı.
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