Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi 247,58 puan geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi ise yüzde 0,21 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,96 ile inşaat oldu.

BORSA DÜN YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

Dün küresel piyasalardaki pozitif seyrin etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi gün içinde 84.000 puanın üzerini test etti. Bu seviyede tutunamayan BIST 100 endeksi, kazançlarının bir kısmını geri vererek günü önceki kapanışına göre yüzde 0,84 artışla 83.826,54 puandan tamamladı.

PİYASALAR DALGALI BİR SEYİR İZLEYECEK

Analistler, bugün ABD'de büyüme ve 4. çeyrek çekirdek kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasalar tarafından takip edileceğini kaydetti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bugün piyasalar kapandıktan sonra yapması beklenen Türkiye değerlendirmesi öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 84.400 ve 85.500 seviyelerinin direnç, 82.200 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini söyledi.