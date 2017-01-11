Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Borsa Güne yüzde 0,38'lik Düşüşle Başladı
Ara
BİST 76.756 %-0,82
DOLAR 3,8549 %1,49
EURO 4,0712 %1,46
PARİTE 1,0559 %-0,03
ALTIN 147,31 %1,60
FAİZ 11,02 %0,64
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Borsa Güne yüzde 0,38'lik Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul 100 Endeksi güne yüzde 0,38'lik düşüşle başladı.

Borsa Güne yüzde 0,38'lik Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul 100 Endeksi güne yüzde 0,38'lik düşüşle başladı.

Borsa endeksi, 293,58 puanlık düşüşle 77 bin 100 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,33, holding endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Borsa İstanbul, Istanbul, İstanbul, Borsa, Bıst