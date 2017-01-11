Borsa İstanbul 100 Endeksi güne yüzde 0,38'lik düşüşle başladı.
Borsa endeksi, 293,58 puanlık düşüşle 77 bin 100 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,33, holding endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.
Borsa Güne yüzde 0,38'lik Düşüşle Başladı
Borsa İstanbul 100 Endeksi güne yüzde 0,38'lik düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 Endeksi güne yüzde 0,38'lik düşüşle başladı.
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