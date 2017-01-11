Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 düşüşle 77.100,11 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi 293,58 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri güne düşüşle başlarken, en fazla gerileyen yüzde 0,81 ile metal ana sanayi oldu.
Dün güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 77.141,69 puana kadar gerilese de bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla toparladı ve günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 77.393,69 puandan tamamladı.
Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının seyrinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 76.000 puanın destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 77.700 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Borsa Güne Düşüşle Başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 düşüşle 77.100,11 puandan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 düşüşle 77.100,11 puandan başladı.
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