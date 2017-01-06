Borsa, güne yüzde 0,17'lik düşüşle başladı.
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,17'lik düşüşle başladı. Endeks, 126,43 puan artarak 76 bin 259 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi de yüzde 0,16 değer kaybetti. - İSTANBUL
Borsa Güne Düşüşle Başladı
Borsa, güne yüzde 0,17’lik düşüşle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,17'lik düşüşle başladı.
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