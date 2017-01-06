Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Borsa Güne Düşüşle Başladı
Ara
BİST 76.386 %0,00
DOLAR 3,5992 %0,20
EURO 3,8108 %0,03
PARİTE 1,0587 %-0,12
ALTIN 136,36 %-0,04
FAİZ 10,85 %1,59
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Borsa Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 düşüşle 76.259,87 puandan başladı.

Borsa Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 düşüşle 76.259,87 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 126,43 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,60 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,14 ile ticaret oldu.

Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle gün içinde 75.656,75 puana kadar geriledi. Bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi ederek yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü 0,32 primle 76.386,30 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi güven endeksi ve ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 77.700 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 76.000 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Istanbul, İstanbul, İşsizlik, Amerika, Ticaret, Borsa, Döviz, Bıst