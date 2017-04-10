Borsa Gözünü Zirveye Dikti

BEKİR GÜRDAMAR - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün yüzde 2,6 değer kazanarak, son 2 yılın zirvesi konumunda olan kritik direnç bölgesine geldi.



BIST 100 endeksi, özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla 90.835 puana çıkarak, mart ayında iki kez test ettiği ve aşamadığı 91.000-91.500 direnç bölgesine yaklaştı. Analistler, mart ayında iki kez test edilen bu bölgenin banka hisseleri lokomotifliğinde aşılması durumunda tarihi zirve konumunda olan 93.398,53 seviyesinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.



Nisan ayında, bugün itibarıyla yükselişi ivme kazanan BIST 100 endeksinin yatırımcısına getirisi, mart ayı sonuna kıyasla yüzde 2,1 oldu. Bankacılık endeksi bugün yüzde 5,7 artışla, Mayıs 2015'ten beri en yüksek seviyesine çıksa da, tarihi zirvesine göre halen yaklaşık yüzde 21 iskontolu olması dikkati çekiyor. Bugün 158.277 puanı gören bankacılık endeksi 17 Mayıs 2013 tarihinde 200.308 puanı görmüştü.



AA muhabirine değerlendirmede bulunan Noor CM Menkul Değerler Satış Müdürü Mert Yılmaz, bugünkü yükselişte birkaç faktörün bir araya geldiğini söyledi.



Yabancı bir yatırım bankasının Türk bankacılık sektörüne ilişkin yayımladığı olumlu raporun özellikle banka hisselerinde alımların güçlenmesini sağladığını dile getiren Yılmaz, ayrıca Suriye'deki gerginliğin şimdilik dinmiş gibi görünmesi, geçen hafta Suriye'deki gelişmelere paralel TL varlıkların benzerlerine göre negatif ayrışması nedeniyle bu farkın yeni haftada kapatılmaya çalışılması ve beyaz eşya ile mobilya sektöründe vergi indirimi süresinin uzatılmasını da yükselişi destekleyen diğer faktörler olarak sıraladı.



"Referandumda 'evet' çıkacağı fiyatlanıyor"



Yılmaz, sanayi üretimi verilerinin şubatta beklentinin altında kalmasına karşın borsadaki hızlı yükselişte, yatırımcıların hafta sonu gerçekleştirilecek referandum dan "evet" çıkacağı beklentisini de fiyatlamaya başlamış olabileceklerini dile getirerek, "Dolar/TL 3,73-3,7350 seviyelerinde seyrediyor, BIST 100 endeksi ise 90.000 direncini kırıyor. Ben bu hafta piyasaların sakin olmasını bekliyordum, ancak oldukça hızlı bir şekilde başladık. Özellikle bugün güçlü alımlar, hatta güçlü yabancı alımları var gibi görünüyor." dedi.



Referandum sonucunun "evet" çıkması durumunda kısa vadeli de olsa piyasalarda iyimserliğin hakim olacağını, borsanın yükselirken, döviz kurlarının aşağıya gelebileceğini ifade eden Yılmaz, kısa vadeli pozitif etki sonrasında, jeopolitik riskler ve beklentinin gerçekleşmesi gibi sebeplerle satış baskısının artabileceğini göz ardı etmemek gerektiğini söyledi.



"Borsa İstanbul pozitif ayrıştı"



Gedik Yatırım Bankacılık Analisti Erol Gürcan ise mart ayında 2 defa test edilen ve aynı zamanda yaklaşık son 2 yılın zirve seviyesi olan 91.500 direncini aşamayan BIST 100 endeksinin, yeni haftanın ilk işlem gününe oldukça olumlu bir başlangıç yaptığını ve günlük yüzde 3'e yaklaşan getirisiyle birçok gelişmekte olan ülke borsasından da oldukça pozitif ayrıştığını belirtti.



Borsadaki olumlu seyrin ağırlıklı olarak bankacılık endeksinde gözlenen yaklaşık yüzde 6'lık artıştan kaynaklandığına dikkati çeken Gürcan, "Uluslararası bir yatırım bankası tarafından Türk Bankalarına ilişkin yayınlanan raporda, Türk Bankalarının çarpanlar açısından benzer ülke bankalarına kıyasla oldukça ucuz kaldığına atıf yapılması ile Garanti ve Akbank gibi endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan bankaların hedef fiyatlarında yukarı yönlü yüzde 12 civarında revize yapılmış olması bugünkü yükselişin ana nedeni olarak değerlendirilebilir." açıklamasında bulundu.



Gürcan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerinde yapılan yukarı yönlü revize ile Başbakan Binali Yıldırım'ın nisan ayı sonunda bitecek olan mobilya ve beyaz eşyada yapılan vergi indiriminin eylül ayı sonuna kadar uzatıldığı ve esnafın prim ve vergi borçlarının yapılandıracağı açıklamasının toplam talebe olumlu katkı sağladığını dile getirdi.



Bu gelişmelerin piyasadaki iyimser havaya katkı sağladığını kaydeden Gürcan, BIST 100 endeksinin 90.000 seviyesindeki psikolojik direncini aşmış olmasının olumlu bir görüntü oluştursa da hafta sonu yapılacak referandum öncesinde piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ve yatırımcıların temkinli hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.