Borsa 'Gezi' Öncesi Seviyesine Döndü
BIST 100 endeksi, Gezi olaylarının yaşandığı Mayıs 2013'ten bu yana ilk kez 92.000 puanın üzerinde kapanış yaparak önemli bir eşiği geçmiş oldu.
BIST 100 endeksi, Gezi olaylarının yaşandığı Mayıs 2013'ten bu yana ilk kez 92.000 puanın üzerinde kapanış yaparak önemli bir eşiği geçmiş oldu.
Kaynak: Dunya.com
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