Borsa Endeksi 94 Bin 217 Puan ile Yeni Rekor Düzeyden Açıldı (2)

Küresel piyasalarda, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde piyasaların desteklediği Emmanuel Macron'un ilk turu kazanmasının ardından yükselen risk iştahıyla dün yeni rekor düzeyden kapanan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne de yeni rekor düzeyden başladı.



BIST100 yeni güne, dünkü kapanışa göre yüzde 0.44 artışla 94 bin 217 puandan başladıktan sonra yükselişini sürdürdü ve yüzde 0.51 artışla 94 bin 278 puana kadar çıktı. Endeks daha sonra kademeli olarak gerileyerek 93 bin 864 puan ile dünkü kapanış düzeylerine çekildi.



Piyasalardaki Fransa rüzgarıyla dün 3.60 liranın altına altına gerileyen dolar yeni günde de 3.57 liradan başladıktan sonra 3.58 - 3. 59 lira aralığına yükseldi. Parite etkisiyle dün 3.90 liranın altına gerileyen euro da yeni güne 3.88 - 3.89 lira aralığında başladıktan sonra yeniden 3.90 liranın üzerine çıktı.



Fransa'nın Avrupa Birliği'nde kalmasını destekleyen Macron'un ikinci turda da yüzde 60'ın üzerinde oy ile kazanacağına ilişkin öngörülere bağlı olarak, euro 1.0940 dolar ile ABD para birimi karşısında geçen Kasım ayından bu yana en yüksek düzeye çıktı.



"Yükseklik korkusu"



İş Yatırım'ın bugünkü "Yükseklik korkusu" başlıklı piyasa raporunda, "Fransa seçimlerinin etkisi beklediğimizden daha güçlü oldu. Popülizmin küresel olarak yükselişine rağmen Fransa'da sağduyunun galip gelmesi Avrupa borsalarında yüzde 2.0 - yüzde 4.0 bandında bir yükselişi tetikledi. Avrupa'da büyümenin güçlenmesi ve şirket karlarının artışı da yükselişi destekledi" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:



"Gelişmekte olan piyasalara nur yağıyor. MSCI Gelişmekte Olan Paralar endeksi son iki yılın en yüksek seviyesine yaklaştı. Küresel risk iştahına duyarlı Türk lirası dolara karşı yüzde 1.9 yükseliş ile hafta başından beri en çok kazandıran gelişmekte olan para birimi oldu. Olumlu küresel konjonktür Türkiye varlıklarındaki yükselişin kısa vadede devam edebileceğini gösteriyor.



"AKPM'de Türkiye için kritik oylama yapılacak"



"Kaderin cilvesi, Borsa İstanbul'un zirve denemesinin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM) Türkiye için yapılacak kritik oylamaya denk gelmesi. Hukuk devleti ve insan haklarındaki olumsuz gelişmeler iddiasıyla AKPM Türkiye'nin 2004 yılında çıktığı denetim sürecine geri dönmesine yönelik tasarıyı oylayacak. AKPM'nin Türkiye ile ilgili olumsuz kararı Türkiye ve AB ilişkilerinde yeni bir gerginliğe yol açıp Türkiye'ye yönelik risk algısını bozabilir. Yükseklik korkusu olan yatırımcılar için tehlikeli seviyelerdeyiz." - İstanbul