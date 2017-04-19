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Borsa Dalgalı Günü Düşüşle Kapattı
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Borsa Dalgalı Günü Düşüşle Kapattı

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul, kapanışı 569 puan kayıpla gerçekleştirdi.

Borsa Dalgalı Günü Düşüşle Kapattı

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul, kapanışı 569 puan kayıpla gerçekleştirdi.

Kaynak: Dunya.com

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