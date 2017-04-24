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Borsa'da Tarihi Rekor Kırıldı
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Borsa'da Tarihi Rekor Kırıldı

Borsa İstanbul, 93 bin 185 puanı aşarak tüm zamanların zirvesini gördü.

Borsa'da Tarihi Rekor Kırıldı

Borsa İstanbul, 93 bin 185 puanı aşarak tüm zamanların zirvesini gördü.

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, haftanın ilk iş gününe 92.920,01 puandan başlamasının ardından 93 bin 185 puanı aşarak tarihi rekorunu tazeledi. BIST 100 endeksi son rekorunu 22 Mayıs 2013 tarihinde kırmıştı.

Endeks şu sıralarda yüzde 0,72'lik yükselişle 93 bin 87 puandan işlem görüyor. - İSTANBUL

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