Borsa Bugün de Rekorla Tamamladı

Borsa haftanın ikinci gününü de rekor kırarak yüzde 0,89'luk yükselişle tüm zamanların en yüksek değeri olan 94 bin 634 puandan tamamladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın ikinci iş gününü de yüzde 0,89'luk yükselişle tüm zamanların en yüksek değerinden tamamladı. Endeks 832 puanlık artışla 94 bin 634 kapanırken Toplam işlem hacmi de 5,1 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi de yüzde 1,23 değer kazandı.



(İHA)