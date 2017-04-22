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Borsa Bu Hafta Yatırımcısına Kazandırırken, Döviz ve Altın Kaybettirdi
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Borsa Bu Hafta Yatırımcısına Kazandırırken, Döviz ve Altın Kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftayı yüzde 2,62'lik yükselişle kapattı.

Borsa Bu Hafta Yatırımcısına Kazandırırken, Döviz ve Altın Kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftayı yüzde 2,62'lik yükselişle kapattı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,51 azaldı

Kaynak: Dunya.com

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