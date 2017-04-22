Borsa Bu Hafta Yatırımcısına Kazandırırken, Döviz ve Altın Kaybettirdi
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftayı yüzde 2,62'lik yükselişle kapattı.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftayı yüzde 2,62'lik yükselişle kapattı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,51 azaldı
Kaynak: Dunya.com
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