Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Borsa Alıcılı Seyrini Sürdürdü
Ara
BİST 81.902 %0,46
DOLAR 3,7748 %1,04
EURO 3,9994 %0,90
PARİTE 1,0593 %-0,47
ALTIN 146,10 %1,92
FAİZ 11,25 %0,36
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Borsa Alıcılı Seyrini Sürdürdü

Borsa İstanbul 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 oranında değer kazandı.

Borsa Alıcılı Seyrini Sürdürdü

Borsa İstanbul 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 oranında değer kazandı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>