Borsa 93 Binin Üzerinde
Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,91 artarak 93.269,06 puana yükseldi.
Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,91 artarak 93.269,06 puana yükseldi.
Kaynak: Dunya.com
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