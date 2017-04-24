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Borsa 93 Binin Üzerinde
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Borsa 93 Binin Üzerinde

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,91 artarak 93.269,06 puana yükseldi.

Borsa 93 Binin Üzerinde

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,91 artarak 93.269,06 puana yükseldi.

Kaynak: Dunya.com

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