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Borsa 91.500 Direncini Denedi
Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,75 değer kazanarak 91.487 puana çıktı.
20 Nisan 2017 Perşembe 13:42
Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,75 değer kazanarak 91.487 puana çıktı.
Kaynak:
Dunya.com
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