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Borsa 91.500 Direncini Denedi
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Borsa 91.500 Direncini Denedi

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,75 değer kazanarak 91.487 puana çıktı.

Borsa 91.500 Direncini Denedi

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,75 değer kazanarak 91.487 puana çıktı.

Kaynak: Dunya.com

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