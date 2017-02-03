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Borsa 88 Bin Puanı Aştı
3 Şubat 2017 Cuma 18:37
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 yükselişle 88.389,50 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul
'da
BIST
100 endeksi, günü yüzde 1,14 yükselişle 88.389,50 puandan tamamladı.
Kaynak:
Dunya.com
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