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Borsa 87.000'e Yaklaştı
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Borsa 87.000'e Yaklaştı

Borsa İstanbul, yatay ve sakin açılışın ardından gelen alımlarla 87.000 puana yaklaştı.

Borsa 87.000'e Yaklaştı

Borsa İstanbul, yatay ve sakin açılışın ardından gelen alımlarla 87.000 puana yaklaştı.

Kaynak: Dunya.com

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