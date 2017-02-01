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Avrupa Borsaları Olumlu Seyretti
Tskb Kârını Yüzde 17 Artırdı
Borsa 87.000'e Yaklaştı
1 Şubat 2017 Çarşamba 18:17
Borsa İstanbul, yatay ve sakin açılışın ardından gelen alımlarla 87.000 puana yaklaştı.
Borsa İstanbul
, yatay ve sakin açılışın ardından gelen alımlarla 87.000 puana yaklaştı.
Kaynak:
Dunya.com
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