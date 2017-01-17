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Borsa 2016 Yılını Değerlendirdi
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Borsa 2016 Yılını Değerlendirdi

Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, 2016 yılını değerlendirdi.

Borsa 2016 Yılını Değerlendirdi

Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, 2016 yılını değerlendirdi.

Üyelere hitap eden Halit Sezgin, 15 Temmuz gecesi ülkenin uçurumun kenarından döndüğünü belirterek, "Biz Bandırma Ticaret Borsası olarak başından sonuna kadar hep beraber milli iradeden yana tavır koyduk, meydanlardaki demokrasi nöbetlerinde en önde yer aldık. 2016 hem ekonomik, hem terör, hem diğer alanlarda ülkemiz için zor bir seneydi" dedi.

Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, slaytlarla 2016 yılını ve hedeflerini üyelere anlattı. - BALIKESİR

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