Bornova'dan Halep'e Yardım Tırı Yola Çıktı

Komaş Eğitim Kurumları Bornova Koleji öğrencilerinin büyük insanlık dramının yaşandığı Halep'e gönderilmek üzere hazırladıkları yardımlar düzenlenen törenle uğurlandı.

Bornova Koleji bahçesindeki törene İzmir Vali Yardımcı Cemil Özgür Öneği, Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan, İzmir Müftüsü Prof. Dr. Ramazan Muslu, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, Bornova Müftüsü Mesut Harmancı, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, TDV KOMAŞ AŞ Eğitim Müdürü Rıza Budak'ın yanı sıra Bornova Koleji idareci, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Bornova Merkez Camii İmam Hatibi Hasan Küçük'ün Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Bornova Koleji Kampüs Müdürü Adnan Taş, Türk insanının tarihin hiçbir döneminde kendisine sığınan insanları geri çevirmediğini, aksine korumasına aldığını hatırlatarak; "Bornova Koleji olarak Halep'te yardım bekleyen insanların sesine kulak verdik. "Halep için 1 Tır Un" kampanyası ile 25 ton undan oluşan yardım tırımız yola çıktı. Kampanyaya tüm idarecilerimizden, veli, öğretmen ve öğrencilerimize kadar herkes destek oldu. Umarım bir nebze de olsa ihtiyaçları karşılanmış olur." diye konuştu.

İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Eneği de yaptığı konuşmada Halep'te yaşanan insanlık dramını hatırlatarak, "Müslüman oldukları için zulme uğrayan kardeşlerimize sahip çıkmak Türk Milleti olarak insani ve vicdani görevimizdir. Dayanışma ve yardımlaşma ruhu ile toplanan bu yardımlarla Halep'in yaralarına merhem olacağız. Bornova Koleji idarecilerine ve destek olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu. Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan ise "Dil, din, ırk ayrımı yapmadan yalnızca insan olduğu için, milletimiz her zaman zulum altındaki insanalara yardım etmiştir. Bornova Koleji olarak sizler ecdadınızın süregetirdiği yardımseverlik, mazluma ve muhtaca yardımcı olma duygularını sergiliyorsunuz" şeklinde konuştu.