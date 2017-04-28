Bornova'da Ünilig Heyecanı

BORNOVA Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi, mart ayında gerçekleştirilen Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası finallerinin ardından şimdi de, basketbolda Üniversiteler Spor Ligi (Ünilig) finallerine ev sahipliği yapıyor.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, kadınlar ve erkeklerde toplam 16 takımın mücadele ettiği, 1 Mayıs'ta sona erecek organizasyona en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını söyledi. Tüm takımlara başarı dileyen Başkan Atila, Bornova'nın üniversite kenti ve spor kenti olduğunu dile getirdi.



Atatürk Spor Kompleksi'de, şimdiye kadar Türkiye Genç Erkekler Basketbol Şampiyonası, NCAA Türkiye Seçmeleri, Basketbol Yıldız Milli Takım Ege Bölgesi Seçmeleri gibi pek çok organizasyonun gerçekleştiğini, Bornova Beckerspor'un da maçlarını aynı salonda oynadığını belirten Başkanı Olgun Atila, Bornova'nın İzmir'de basketbolun adresi olduğunu ifade etti. Karşılaşmalar, 2 bin 500 kişilik ana salonu ile efsane oyuncu, Hüseyin Beşok'un adının verildiği 250 kişilik antrenman salonunda oynanıyor.



Ünilig'de kadınlar kategorisinde; Akdeniz Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi, erkekler kategorisinde ise Beykent Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Giresun Üniversitesi mücadele ediyor. - İzmir