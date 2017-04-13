Bornova'da oy kullanmaya engel yok

Bornova Belediyesi, referandum günü 6 araç ve 12 personelle engellilerin oy sandıklarına ücretsiz ulaşımlarını sağlayacak. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, herkesin vatandaşlık hakkını kullanmasını sağlamak için destek verdiklerini belirtti. Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı Oyuncusu Tolga Kızılkaya da işaret diliyle tüm engellileri referandum da oy kullanmaya çağırdı.

Bornova Belediyesi, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumu'nda engelli yurttaşların sandıklara sıkıntısız bir şekilde ulaşımını sağlamak için devreye girdi. Referandum günü Bornova sınırları içinde yaşayan yaşlı, engelli ve yatalak hastalar oy kullanacakları okullara taşınacak. Bu hizmet için 16 Nisan Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında bir engelli arabası, iki ambulans ve üç binek araç ile 12 personel görev yapacak. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, Bornova Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelliler Merkezi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne ulaşarak taleplerini iletebilecek. Vatandaşlar taleplerini (232) 999 29 29 numaralı Bornova Belediyesi'nin santral hattından dahili 2155'i çevirerek ya da 0 530 177 28 30 numaralı mobil hattı arayarak taleplerini iletebilecekler.

Çağdaş Özürlüler Yaşam Derneği Başkanı Vedat Başer, "16 Nisan'da yapılacak Anayasa oylamasına engellilerin katılımının sağlanması gerekiyor. Herkesin birey olma noktasında haklarını kullanması önemli. Bu katılımı sağlama konusunda Bornova Belediyesi'nin büyük bir destek verecek. Engelli vatandaşlarımız belediyeyi aradıkları taktirde evlerinden alınıp sandıklarına ulaştırılacaklar ve tekrar evlerine bırakılacaklar. Bornova Belediyesi'nin engellilere yönelik diğer hizmetlerinin yanısıra bu konudaki hassasiyeti için de teşekkür ediyoruz" dedi.

Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı Oyuncusu Tolga Kızılkaya da, "Oy vermek herkesin hakkı. Bizim de hakkımız. Bornova Belediyesi, referandum günü engelli vatandaşları sandıklara taşıyacak. Bunun için şimdiden teşekkür ediyoruz" dedi. Kızılkaya, tüm engelleri referandum da oy kullanmaya çağırdı. Bornova Belediyesi Engelliler Merkezi'nden hizmet alan Bornovalılar da verilecek destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, amaçlarının vatandaşlık haklarının kullanılmasının önündeki engelleri kaldırmak olduğunu belirterek, "Bu düşünceyle referandum için engelsiz ulaşımı sağlamak üzere devreye girdik. Bize gerek müdürlüklerimiz aracılığıyla gerekse de ilan ettiğimiz telefonlardan ulaşan tüm engelli yurttaşlarımızın oylarını kullanabilmeleri için gereken desteği vereceğiz" dedi.