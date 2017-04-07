Bornova'da Gökyüzü Uçurtma Dolacak
Bornova Belediyesi’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başlıyor.
Bornova Belediyesi'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başlıyor. İlk olarak bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan "Geleneksel Uçurtma Şenliği" Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda 9 Nisan Pazar günü saat 14.00'te olacak. Gökyüzünün uçurtmalarla renkleneceği etkinlik için miniklere 5 bin adet uçurtma dağıtılacak.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Nisan ayını daha çok çocuklara yönelik etkinliklere ayıran Bornova Belediyesi, Aşık Veysel Rekreasyon Alanında özel bir program hazırladı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan "Geleneksel Uçurtma Şenliği" 9 Nisan Pazar Günü yapılacak. Çocukların aileleriyle birlikte keyifli bir pazar günü geçirerek eğlenmesi amacıyla hazırlanan etkinlikte, minikler için 5 bin adet uçurtma da dağıtılacak.
Dopdolu program
Müzik ve dans gösterileri ile renklenecek olan etkinlikte; oyun parkları, Rodeo gösterileri, bando, DJ performansının yanında bisiklet ödüllü çekiliş de yapılacak. Ayrıca etkinlik boyunca vatandaşlara çeşitli yiyecek ve içecek ikramlarında da bulunulacak. Çocukları mutlu etmek için renkli bir şenlik hazırladıklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Yarınlarımız olan çocuklarımıza dopdolu bir program hazırladık. İlçemizde bulunan tüm çocukları ve ailelerini pazar günü Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda olmaya davet ediyoruz" dedi. - İZMİR