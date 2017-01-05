Bornova'da Akaryakıt Kaçakçılığı Operasyonu

Bornova ilçesinde, polis ekiplerince iki ayrı iş yerine yapılan operasyonda, 5 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde iki iş yerinin deposunda kaçak akaryakıt bulunduğu ve garajlara gelen araçlara yakıt satıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.



Ekipler, iş yerlerindeki aramalarda, 5 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.



Olay ile ilgili M.S. (47), M.T. (59), N.Ö. (27) ve M.T. (32) gözaltına alındı.



Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, cumhuriyet savcılığının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.