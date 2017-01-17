Bornova'da 320 'Genç Kaşif' daha mezun oldu

Bornova Belediyesi'nin sağladığı olanaklarla uygulamalı ve deneye dayalı çalışmalar yapan çocukların heyecanına Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da ortak oldu.

Bornova Belediyesi Genç Kaşifler Bilimevi'nde aldıkları 3 aylık bilim eğitimini tamamlayan 320 öğrenci Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri Nedret Güvenç Sahnesi'nde düzenlenen törenle katılım belgelerini aldı. 3 aylık süre boyunca uygulamalı ve deneye dayalı çalışmalarla fizik, kimya, biyoloji, matematik ve teknoloji eğitimleri alan öğrenciler bilim adamı olma yolundaki ilk adımlarını da atmış oldular.

Yarınlarımızı birlikte aydınlatacağız

Güz dönemi öğrencilerini tek tek tebrik ederek katılım belgelerini veren Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Herşey inanmakla başlıyor. Eğitim alanındaki çalışmalarımızı cumhuriyet devrimlerine sıkı sıkıya bağlı Atatürkçü nesiller yetiştireceğimize inanarak sürdürüyoruz. Eğitime büyük önem veriyoruz. Geleceğimize ve çocuklarımıza yaptığımız yatırım en önemli yatırım. Evlatlarımızı iyi bir şekilde yetiştiremezsek esasında hiçbirşey yapmamış oluruz. Bu bilinçle bilimin ışığında sorgulayan gençler yetiştirmek için çalışıyoruz" dedi. Bu yıl Dost Bilimevi Projesi'yle Bornova Belediyesi'nden eğitim alan çocuk ve gençlerin sayısını 6, 7 binlerden 15 binlere çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Atila, "Çocuk Dünyası projesiyle de bu çalışmalarımızı taçlandıracağız. Geleceğimizin garantisi çocuklarımız eğlenirken öğrenme imkanı bulacak. Ülkemizin yarınlarını birlikte aydınlatacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

