Bornova Beckerspor'un Potada Play Off Günü

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi'nde play off mücadelesi yarın başlayacak.



Ligde normal sezonu 38 maçta 34 galibiyetle lider bitiren Bornova Beckerspor, play off'taki rakibi Elazığ İl Özel İdare'yi konuk edecek. Bornova Atatürk Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Edremit Belediyesi Gürespor ile Kırçiçeği Bodrum Basketbol ise Edremit Spor Salonu'nda saat 18.00'de karşı karşıya gelecek.



Toplam 2 galibiyete ulaşan tarafın Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne çıkma yarışında adını Final Grubu'na yazdıracağı Play-Off serilerinde ikinci maçlar ise 2 Mayıs'ta rakip sahada yapılacak. - İzmir