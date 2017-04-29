Bornova Beckerspor-Elazığ İl Özel İdare: 64-58

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi Play Off serisindeki ilk maçta normal sezonu lider tamamlayan Bornova Beckerspor, Elazığ İl Özel İdare'yi 64-58 mağlup etti. Bornova Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 18-13, ilk yarısı 36-32, üçüncü periyodu ise 51-36 İzmir temsilcisinin üstünlüğüyle bitti.



Beckerspor'da Marie Jordan 17, Nazlı 13, Gülşah 10 sayıyla takımlarını galibiyete taşıdı. Toplamda 2 galibiyete ulaşan tarafın Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne çıkacak 2 takımın belli olacağı Final Grubu'na kalacağı seride ikinci karşılaşma 2 Mayıs Salı günü Elazığ'da oynanacak. Seride eşitlik olması durumunda üçüncü maç yine İzmir'de yapılacak.



- İzmir