Bornova Beckerspor 19. Galibiyetini Ankara'da Aldı

Bornova Beckerspor 2. devrenin ilk deplasman maçında TED Ankara Kolejliler'i61-79'luk skorla yendi. Ligdeki 21. maçında aldığı galibiyet ile toplamda 19 galibiyete ulaşan Bornova Becker Spor liderliğini koruyor.



Maç boyu üstünlüğünü koruyan Bornova Beckerspor yaptığı savunma ve hücüm sayesinde farkı 10 sayıdan aşağıya düşürmedi. Yeni transfer, tecrübeli oyuncu Gülşah Akkaya, kendisinden beklenen katkıyı 13 sayı 6 ribaund ile fazlasıyla sağladı. 16 sayı ile en skorer oyuncu Chanita Marie Jordan olurken, takım kaptanı Nazlı Güler ise 11 sayı, 5 ribaund, 6 asist, 2 top çalma ile oynadı.



Maç sonunda açıklama yapan Bornova Beckerspor Baş Antrenörü Olcay Orak, "Maçın 3.periyodu hariç, çok fazla turnover yapsak da ribaund dengesini 3.periyotta sağladığımızda, fark açılmaya başladı. Agresif oynayacaklarını biliyorduk tabii ki ama 19 hücum ribaundu asla kabul edilebilir bir ey değil. Yaptığımız turnoverlardan sonra yaklaşık 20 - 25 sayılık ekstra skor kaybımız oldu. Daha aşağıda tutmayı planlıyorduk ama TED Koleji takımını tebrik ediyorum. Yasin hocayı tebrik ediyorum. Gayet agresif, oynamaları gerektiği gibi oynadılar. Biz maçın ikinci yarısında tecrübemizle ve savunma ribaundlarına verdiğimiz özenle maçı kazandık. Bir geçiş aşamasında olmamıza rağmen kazanarak devam etmemiz önemli. Önümüzdeki hafta Mersin Gelişim ve ardından Ordu deplasmanı ile önemli bir seriye gireceğiz. Bu kadar hücum ribaundu vermezsek, daha kolay maç kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



TED Ankara Kolejliler Baş Antrenörü Yasin Akıncı ise, "Skorda uzun süre tutunmaya çalıştık. 8 sayı, 10 sayı, 12 sayı o aralardaydı. Maçın sonuna direncimiz maalesef yetmedi, kırıldı ve maçı 10 - 15 - 20'ye bağladılar. Tabi onlar bize göre hedefleri daha farklı olan bir takım. Tebrik ediyorum, onlara hedefleri doğrultusunda başarılar diliyorum" dedi.



Bornova Becker Spor, 01 Şubat 2017 Çarşamba günü kendi evinde Mersin BŞB. Gelişim ile karşılaşacak. - İZMİR