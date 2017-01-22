Bornova Becker Spor 2. Devreye Hızlı Başladı

Bornova Becker Spor, ligin 2. devresinin ilk maçında kendi evinde karşılaştığı Ferko Ilgaz KBSK'nü 76-71'lik skorla mağlup etti.



İstatistik verilerine bakıldığında 23 sayı 4 ribaund 2 asist ile maça oldukça katkı sağlayan Bahar Yapar'ın yanı sıra, 22 sayı 12 ribaundile Chanita Marie Jordan, 8 sayı 4 ribaund 4 asist ile takım kaptanı Nazlı Güler ve takıma yeni katılan Duygu Fırat da kaydettiği 5 sayı 9 ribaund 4 asist ile maç içinde öne çıkan isimlerden oldu.



"Saygısızlık yaptıklarını düşünüyorum"



Maç sonunda gerçekleştirilen basın toplantısında görüşlerini bildiren Ferko Ilgaz KBSK Baş Antrenörü Cem Oran, "Güzel bir maç oldu. Sahada güzel bir takım oyunu oynamaya çalıştık. Yine kırılma anlarında yaptığımız küçük hatalar vardı. Onları düzeltebilirsek bence daha fazla maç kazanacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum, iyi oynadılar. Karşımızda gerçekten yatırım yapmış, çıkmak için mücadele eden bir takım var. Bence biz çok güzel işler yaptık. Hayırlısı olsun. Rakip takımı tebrik ediyorum. Önlerindeki maçlarda başarılar dilemiyorum, maç içinde yaşanan olayda bize saygısızlık yaptıklarını düşünüyorum" diye konuştu.



"Çok ciddi müdafaa yaptık"



Bornova Becker Spor Baş Antrenörü Olcay Orak ise, "Beklediğimiz gibi sert bir maç olacaktı fakat kazanmayı çok fazla istedik. Çok da iyi oynadığımız söylenemez. Maçın belli bölümlerinde iyi oynadık sadece. Yine maçın son 3-4 dakikasında çok ciddi müdafaa yaptık. Rakip takımın koçunun aksine ben rakip takımı tebrik ediyorum. Bence sahada çok güzel bir basketbol oynandı. Yeni oluşumumuzdan ve kimyamızdan dolayı ufak tefek offence ve defence hatalarımız var. 1-2 maça kadar hepsini düzeltip, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyorum" dedi. - İZMİR