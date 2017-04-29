Bornova Becker, Galibiyetle Başladı

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off mücadelesinde Bornova Becker Spor, Elazığ İl Özel İdaresi'ni 64-58 yenerek ilk maçını kazanmasını bildi.



Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off mücadelesinde ilk maçını kazanarak avantaj elde eden Bornova Becker Spor, rövanş maçını 2 Mayıs'ta Elazığ deplasmanında oynayacak. Chanita Marie Jordan'ın 17 sayı 12 ribaund ile öne çıktığı maçta, kaptan Nazlı Güler 13 sayı 6 ribaund 4 asist, Gülşah Akkaya ise 10 sayı 7 ribaund ile maçı tamamladı.



Maç sonunda gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bornova Becker Spor Başantrenörü Olcay Orak, "Maça iyi başladık. İkinci periyot biraz sıkıntı çektik. Üçüncü periyot çok iyi müdafaa yaptık. Elazığ gibi bir takımı 10 dakika 4 sayıda tutmak çok önemli. Oradan maça ortak oldular. Yine sonda iyi müdafaa yaptık ama hatalarımızdan ders almamız gereken güzel bir maç oldu. Bizim elimizde güzel doneler oldu. Elazığ'da oynayacağımız maçta burada yaptığımız hataları yapmadan rahat kazanarak Final- Four'a kalmak istiyoruz" diye konuştu.



Elazığ İl Özel İdare Başantrenörü Berat Gök ise, "Öncelikle Bornova Becker Spor'u galibiyetinden dolayı kutluyorum. Bu sene lige çıkmakla ilgili bir hedefleri var. O yolda ilerliyorlar. Fakat biz de bu maçta kötü başlamamıza rağmen son periyodu iyi oynadık ama sonunu getiremedik. Maçın başında ve toplantılarda oyuncularımıza ribaund alırsak maçın içinde kalacağımızı söylemiştik ama ribaundlarda biraz sorun yaşadık. O yüzden 6 ribaund fazlalar. Bu 6 ribaund fazlası da maçın sonucunu belirliyor. Ben çok keyif aldım. İzleyenler de umarım keyif almıştır bu müsabakadan. Bu maçı kapatıyoruz. Bu akşam unutuyoruz. Elazığ'daki maça konsantre olmak için, hazırlanmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Herkese başarılar diliyorum." dedi. - İZMİR