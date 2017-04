Bornova Becker Evinde Namağlup

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde Bornova Becker Spor, Kırçiçeği Bodrum Basketbol takımını 69-60 mağlup ederek evinde namağlup şekilde sezonu bitirdi.



Bornova Becker Spor Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde evindeki son maçında Kırçiçeği Bodrum Basketbol takımı ile karşılaştı. Bornova Becker Spor evindeki son maçı 69–60 kazanarak sezonu kendi evinde namağlup bitirdi. Maçta, Chanita Marie Jordam 30 sayı 9 ribaund, İlsu Darıcıoğlu 10 sayı 6 ribaund, Nazlı Güler 8 sayı 7 ribaund ve Esra Kayaoğlu ise 8 sayı 4 ribaund ile maçı tamamladı.



Maç sonunda açıklamada bulunan Bornova Becker Spor Baş Antrenörü Olcay Orak, "2. periyot hariç bence iyi bir maç oldu bizim için. Özellikle 2. yarı yaptığımız müdafaa her ne kadar tecrübeli ve ofansif bir takım olsak da bizi her zaman ayakta tutan savunmadaki direncimiz ve sertliğimiz oldu ki ilk yarı 38 sayı yeyip, ikinci yarı rakibi 22 sayıda tutmak bu açıdan önemli. Kırçiçeği Bodrum ligimizin değerli ekiplerinden biri. Belki de Play-off karşılaşmalarında rakibimiz olacak. 9 sayılık avantaj bizim için önemli. Dediğim gibi maçın sonunda yaptığımız müdafaa maça tutunmamızı sağladı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.



Özyer: "İlk hedefimiz çeyrek finali geçip son 4'e kalmak"



Kırçiçeği Bodrum Basketbol Baş Antrenörü Derya Özyer ise, "Öncelikle rakibimizi galibiyetinden dolayı kutluyorum. Kendi takımımı da tebrik ediyorum, mücadeleyi bırakmadık. Çok boş atış kaçırdık, böyle bir maçta o kadar boş atış kaçırmamamız lazım. Şunu da söylemek lazım; bir tarafa sertliği çalarken diğer tarafın yaptığı sertlik çalınmıyor. O zaman da sinirler geriliyor. Basketbol oynayan her kişi bunu bilir. Dengesizlik de görünüyor zaten 21'e 11. Biz tabii ki faul yapıyor olabiliriz ancak rakibimizde de bir sürü pozisyon vardı. Ribaundlarda arkadan itmeler vardı, post up yaptığımız her pozisyonda aşağıdan itmeler vardı. Şimdi ligi bu şekilde oynadık ve bitti fakat ben şunu rica ediyorum; Play-off'lar başlıyor. Herkes çıkmak istiyor, her takımın hedefi çıkmak, hepimiz emek veriyoruz. Bu emeğin karşılığını da sahada almak istiyoruz. Yenilginin sebebini buna bağlamıyorum. Fauller çalınsa bile yenilebilirdik bu yenme yenilme meselesi değil. Play-off'a çıkmayı garantiledik şu anda rakibimizi bekliyoruz. İlk hedefimiz çeyrek finali geçip son 4'e kalmak ve devamında da süper lige çıkmak. Hem takımımı hem de rakibi tekrar tebrik ediyorum. Güzel bir oyundu" diye konuştu. - İZMİR