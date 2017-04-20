Bornova 1881 ve Torbalı Vizeyi Aldı

DİKİLİ Çandarlıgücü'nün geçen hafta liderliği ve Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmeyi garantilediği Süper Amatör Lig Play-Off Grubu'nda son hafta karşılaşmalarında İzmirspor'u 6-1 mağlup eden Torbalıspor ile Bayındırspor'u 4-0 yenen Bornova 1881 Spor, BAL'a yükselmek için baraj maçı oynamaya hak kazandı. Atatürk Stadı'ndaki müsabakada İzmirspor karşısında son derece etkili bir futbol sergileyen Torbalıspor, 39, 77 ve 82. dakikalarda Hakan, 54'te Erman, 71'de Umut ve 74'te Emre'nın golleriyle farka giderken, Şimşek'in tek sayısı 65'te Bekir'den geldi. Torbalı bu galibiyetle Play-Off'u ikinci bitirerek Play-Out vizesini aldı. Karşılaşmayı izleyen az sayıdaki İzmirspor taraftarı alınan farklı mağlubiyetin ardından yönetimi ve futbolcuları protesto etti. Atatürk Stadı 1 Numaralı Yan Saha'da oynanan diğer müsabaktada Bayındırspor'u 4-0 mağlup eden Bornova 1881 Spor, üçüncü sıradaki yerini korudu ve Torbalıspor'un ardından Play-Out'a kalan ikinci ekip oldu. 2 Numaralı Yan Saha'daki karşılaşmada ise şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden lider Dikili Çandarlıgücü, son sıradaki Bornova Belediyespor'u 2-1 yenerek 5'te 5 yaptı. Torbalıspor ve Bornova 1881 Spor, çekilecek kura sonucu Bölgesel Amatör Lig ekipleri Ödemiş Belediyespor ve Gaziemir Gençlikspor'la Play-Out maçı oynayacak. Bu müsabakalarda kazanan ekipler önümüzdeki sezon BAL'da, kaybedenler ise Süper Amatör Lig'de mücadele edecek.



- İzmir