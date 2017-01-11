Borneo'nun Kayıp Krallığı Nat Geo Wild ekranlarında

Bazen yıkıcı bir canavara bazense dingin bir akıntıya dönüşen Borneo'nun kalbindeki Kinabatagan Nehri, gizem ve sihirle dolu ormanlarla çevrili. İki okyanusun kesişim noktasında bulunan Borneo, yılda yaklaşık 3800mm yağmur alıyor. Gezegendeki en zengin canlı türüne sahip alanlardan biri olan Kinabatagan Nehri ise bu yağmurlardan oluşuyor. Borneo'nun hazinesinin hikayesi Borneo'nun Kayıp Krallığı belgeseli ile, 15 Ocak'tan itibaren her Pazar 19.00'da Nat Geo Wild ekranlarında gün yüzüne çıkıyor.

Borneo'nun Kayıp Krallığı, 15 Ocak'tan itibaren her Pazar 19.00'da Nat Geo Wild'da.

