Börek Çalma Anı Kameralara Yansıdı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir pastaneye giren kişinin, tezgahtan börek çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Alınan bilgiye göre, görüntülerde Yeniyalı Mahallesi mevkisindeki bir pastaneye giren kişi, tezgahta kimsenin bulunmamasını fırsat bilerek cebinden çıkardığı poşete su böreklerini koyduğu, daha sonra poşeti ceketinin altına saklayarak dükkandan çıktığı ve iş yeri çalışanın tezgaha döndüğünde durumu fark etmesi yer alıyor.



İş yeri sahibi Recep Ak, şikayetçi olmadıklarını belirterek, "Canı börek çektiği zaman gelsin, biz ona paketleyip ikram ederiz." dedi.