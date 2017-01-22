Bordro Assist Nedir?

Countassist Kurucu Ortağı Uğur Türker Kızıl, Bordro Assist uygulamasını Wise TV'ye anlattı.



Kızıl firmaya dair verdiği bilgilerde, "Countassist bordro uygulamalarını bulut ortamına taşıyan bir uygulama. En önemli özellikleri çalışanlara verilmesi gereken ücret hesap bilgilerini bulut tabanlı dijital ortama taşıyarak çalışanlara verilmesini sağlayan bir uygulama bunun dışında izin yönetim modülü, çalışandan yönetime yönetimden çalışana doğru esnek bir dizi modülü olan bir uygulama. CV arşivi ve çalışanların özlük dosyalarını bulut ortamında saklayabilen bir uygulama" dedi.