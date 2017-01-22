Bordro Assist Hangi Çözümleri ile İk Yazılımlarında Öne Çıkıyor?

Countassist Kurucu Ortağı Uğur Türker Kızıl, Bordro Assist ile hangi İK çözümlerini sunduklarını Wise TV'ye anlattı.



Kızıl yaptığı açıklamada, "Countassist'in İK departmanlarına sağladığı en büyük fayda ücret hesap pusulalarının kağıt ortamından çıkmış olması. Özlük dosyalarını fiziksel dosyalarda saklamak yerine dijital ortamda saklayarak her yerden ulaşabilme imkanını sağlayabiliyor. Bunun dışında bordro için gereken puantaj takiplerini sistem kendisi otomatik yapabiliyor. Ajandalarımıza, Excel dosyalarına not alarak yaptığımız işlemleri Bordro Assist uygulaması sayesinde tamamen otomatize edebiliyoruz. Bu otomasyon bizi diğer İK uygulamalarından ayıran özelliklerden bir tanesi" diyerek sistemin kendi akıllı iş süreçlerini yürütebiliyor oluşunun önemini belirtti.