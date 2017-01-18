Borçları Yüzünden İntihara Teşebbüs Etmişti, Yaşama 2 Gün Tutunabildi

Kocaeli'de borçları yüzünden intihar girişiminde bulunan Ahmet Çelik isimli vatandaş girdiği yaşam savaşına yalnızca 2 gün dayanabildi.



Edinilen bilgilere göre İzmit Gültepe Mahallesi Koçal Sokakta ikamet eden Seyid Ahmet Ç.(53) pazartesi günü yüksek miktarda ki borçlarından ötürü intihara teşebbüs etmişti. Olay anında eve gelen kızı M. Ç. babasını ipte hareketsiz olarak görünce hemen ipten indirdi. Olay yerinde gelen 112 ekipleri kalp masajı yaparak yaşlı adamı hayata döndürdü. SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seyid Ahmet Ç. hayata yalnızca 2 gün tutunabildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Seyit Ahmet Ç. intihar girişiminden önce yazdığı notta ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını, kendi isteği ile hayatına son vermek istediğini belirttiği ayrıca küçük borçları bulunan birkaç şahısın ismi ile borç miktarlarını yazdığı ve ödenmesini istediği öğrenildi. SEKA Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden adamın cenazesi öğle namazında Gültepe Merkez Camii'nde kaldırılarak Kent Mezarlığında toprağa verildi. - KOCAELİ