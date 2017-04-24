Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Borajet Seferlerine Ara Verdi
Ara
BİST 92.424 %0,00
DOLAR 3,6214 %0,11
EURO 3,9312 %0,69
PARİTE 1,0727 %0,10
ALTIN 148,57 %-1,17
FAİZ 11,15 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Borajet Seferlerine Ara Verdi

Yenilenme sürecine giren Borajet Havayolları, geçici olarak seferlerine ara verdi.

Borajet Seferlerine Ara Verdi

Yenilenme sürecine giren Borajet Havayolları, geçici olarak seferlerine ara verdi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>