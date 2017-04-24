Borajet'in Yolcularını THY ve Anadolujet Taşıyacak
Uçuşlarını durdurma kararı alan Borajet'in önceden bilet almış yolcularını Türk Hava Yolları'nın ve Anadolujet'in taşıyacağı açıklandı.
Bir süre önce el değiştiren Borajet'in bugünden itibaren seferlerine ara vermesinin ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) önceden bilet alan yolcuların durumu hakkında açıklama yaptı. Borajet'in uçuşlarını durdurmasının ardından önceden bilet alan yolcuların ne olacağı tartışmasına SHGM'den gelen açıklama yolculara rahat bir nefes aldırdı. Açıklamada Borajet'in yolcularını THY ve Anadolujet'in taşıyacağı bildirildi.
BORAJET'TEN RESMİ AÇIKLAMA
SGHM'nin resmi internet sayfasından yaptığı açıklama şöyle:
Borajet Havayolları uçuşlarını geçici süreyle durdurmuş olup biletli yolcular THY ve Anadolujet tarafından taşınacaktır.
Borajet Havayolları filosunda bulunan uçakların teknik sorunlarının giderilmesi ve filonun yenilenmesi amacıyla uçuşlarına geçici bir süre ara vermiştir.
1 HAZİRAN SONRASINDAKİ UÇUŞLAR İÇİN TEKRAR DUYURU YAPILACAK
Borajet Havayolları'ndan 1 Haziran 2017 tarihine kadar uçuşlar için bilet almış olan yolcular, THY ve Anadolujet ile yapılan anlaşma kapsamında seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir. Bu kapsamda Borajet yolcularının THY bürolarına başvurması veya çağrı merkezini aramaları gerekmektedir.
1 Haziran sonrası biletli yolcuların durumu ile ilgili tekrar duyuru yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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