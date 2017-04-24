Borajet İçin Shgm'den de Duyuru

BÖLGESEL bir havayolu şirketi olan Borajet'in müşteri mağduriyetini önlemek amacıyla bugünden itibaren uçuşlarına ara verdiğini açıklaması üzerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) konuyla ilgili olarak bir duyuru yayınladı.



Duyuruda şöyle denildi:



" Borajet Havayolları uçuşlarını geçici süreyle durdurmuş olup biletli yolcular THY ve Anadolujet tarafından taşınacaktır. Borajet Havayolları filosunda bulunan uçakların teknik sorunlarının giderilmesi ve filonun yenilenmesi amacıyla uçuşlarına geçici bir süre ara vermiştir.



Borajet Havayolları'ndan 1 Haziran 2017 tarihine kadar uçuşlar için bilet almış olan yolcular, THY ve Anadolujet ile yapılan anlaşma kapsamında seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir. Bu kapsamda Borajet yolcularının THY bürolarına başvurması veya çağrı merkezini aramaları gerekmektedir.



1 Haziran sonrası biletli yolcuların durumu ile ilgili tekrar duyuru yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - İstanbul