Borajet, 400 Kişiyi İşten Çıkaracak
Bu sabah yaptığı açıklama ile uçuşlarını durdurduğunu açıklayan Borajet, 400 çalışanını işten çıkaracak.
Uçuş operasyonlarını durduran Borajet, 400 çalışanını işten çıkaracak. Yaklaşık 550 çalışanı bulunan firma, işten çıkarılacak personeline tazminatlarının zamanında ödeneceği sözünü verdi.
ÖZEL UÇUŞLARA DEVAM EDEREK UÇUŞ LİSANSINI ELİNDE TUTACAK
Şirketin filosunda 6'sı yedek parça eksikliği nedeniyle uçamayan toplam 10 yolcu uçağı ile 2 özel jet bulunuyor. Şirket, özel jetlerin operasyonlarına devam ederek uçuş lisansını elinde tutmayı amaçlıyor.
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