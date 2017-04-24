Borajet 400 Çalışanını Çıkartıyor

UÇUŞLARINI bugün durdurduğunu açıklayan Borajet, havayolunda çalışan pilot, kabin memuru ve genel müdürlükte yaklaşık 400 çalışanını işten çıkartıyor. Bugün 550 çalışanı ile toplantı yapan şirket, tazminatların ödeneceği sözünü verdi. Borajet yolcuna hava taksi şirketi olarak devam edecek.



Havayolunun filosunda 6'sı yedek parça bekleyen toplam 10 yolcu uçağının yanı sıra iki adet de özel jet bulunuyor. Plana göre, Embraer 190 serisi yolcu uçakları, finansal kiralama şirketlerine iade edilecek. Ancak finansal kiralama şirketleri, bu uçakları borçları ödenip ve uçabilir duruma getirilip teslim edilmesini istiyor.



Şirketin iki özel jeti bulunuyor. Bu uçaklardan biri, Türkiye'den ABD'ye doğrudan uçabilen uzun menzilli Bombardier Global Express. Koltuk kapasitesi 14. Filoda ayrıca Hawker 900XP tipi orta sınıfta da bir jet bulunuyor. Toplam 8 koltuklu uçağın menzili 5 bin 463 kilometre. Bu iki uçağın operasyonunun süreceği, böylelikle Borajet'in uçuş yetkisinin kaybedilmemesi öngörülüyor. Uçak bakım hizmeti veren Borajet Teknik de açık tutulacak bir başka şirket. Bu şirket üzerinden bakımlar tamamlanacak.



400 ÇALIŞAN ÇIKARTILACAK



Havayolundan alınan bilgiye göre, yolcu uçaklarında pilot, kabin memurlarının yanı sıra genel müdürlükte farklı birimlerdeki 400 çalışanın iş akdinin feshedilmesi bekleniyor. Çalışanlara tazminatların zamanında ödeneceği bildirilirken bu operasyonun kısa süre içinde gerçekleştirileceği öğrenildi.