Başarılı müzisyen Bora Uzer, 13 Ocak'ta Oops! Live sahnesinde...



Profesyonel müzik hayatına gençlik yıllarında kurduğu müzik grubu Atlantis ile adım atan Bora Uzer; Kangroove, Panic Attack gruplarında solistlik ve gitaristlik yaptı. Pino Palladino, Chris Bailley, Pete Adamz, Jamiroquai'dan Simon Carter gibi birçok isimle şarkılar yaptı. Bora Uzer, İlhan Erşahin'in "Istanbul Sessions featuring Bora" projesiyle Stuttgart'ta, Estelle ve Roy Ayers'la birlikte Live Demo Berlin'de 5000 kişinin önünde sahne aldı.



2009 yılında "B1" isimli albümünü Doublemoon Records etiketiyle çıkaran Uzer, 2010 yılında İsveç'te kendi prodüktörlüğünü yaptığı şarkıları ve mash-up'larla özel olarak tasarlanmış bir sahnede tek başına canlı çalıp söyleyerek gerçeklestirdigi "B-In-The-House" performansı ile yepyeni bir şov yarattı. Birçok ünlü ismin albümünde de prodüktörlük yapan sanatçı, son olarak Brooklyn'li başarılı Mc ve DJ Ian Lawrence aka. Stimulus ile beraber "Analog People" albüm çalışmasına imza attı.