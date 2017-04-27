Bora Öztoprak ve Emre Kınay
Bora Öztoprak ve Emre Kınay, Sezen Aksu şarkılar gecesi ile 27 Nisan'da Adana Hayal Kahvesi Performance Sahnede!
Bora Öztoprak ve Emre Kınay, Sezen Aksu şarkılar gecesi ile 27 Nisan'da Adana Hayal Kahvesi Performance Sahnede!
Detaylar :
İl : Adana
İlce : Çukurova
Mekan : Hayal Kahvesi Adana
Mekan Adresi : Güzelyalı Mah. Turgut Özal Bulvarı 16/B Servet Apt. Altı
Başlangıç Saati : 27.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Bora Öztoprak ve Emre Kınay
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io