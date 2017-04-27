Bora Öztoprak ve Emre Kınay

Bora Öztoprak ve Emre Kınay, Sezen Aksu şarkılar gecesi ile 27 Nisan'da Adana Hayal Kahvesi Performance Sahnede!

Bora Öztoprak ve Emre Kınay

Bora Öztoprak ve Emre Kınay, Sezen Aksu şarkılar gecesi  ile 27 Nisan'da Adana Hayal Kahvesi Performance Sahnede!

Detaylar :

İl : Adana

İlce : Çukurova

Mekan : Hayal Kahvesi Adana

Mekan Adresi : Güzelyalı Mah. Turgut Özal Bulvarı 16/B Servet Apt. Altı

Başlangıç Saati : 27.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Bora Öztoprak ve Emre Kınay

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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