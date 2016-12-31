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Bora Öztoprak

Bora Öztoprak

Bora Öztoprak, yılın son gününde Caddebostan Kültür Merkezi'nde sevilen şarkılarını seslendirecek.

Bora Öztoprak

Bora Öztoprak, yılın son gününde Caddebostan Kültür Merkezi'nde sevilen şarkılarını seslendirecek.

Kaynak: Etkinlik.io

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