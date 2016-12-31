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Bora Öztoprak
31 Aralık 2016 Cumartesi 21:04
Bora Öztoprak, yılın son gününde Caddebostan Kültür Merkezi'nde sevilen şarkılarını seslendirecek.
Bora Öztoprak, yılın son gününde Caddebostan Kültür Merkezi'nde sevilen şarkılarını seslendirecek.
Kaynak:
Etkinlik.io
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