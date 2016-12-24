TÜMÜ
Haberler Search
Bora Öztoprak

Bora Öztoprak

Bora Öztoprak, aralık ayında Caddebostan Kültür Merkezi'nde sevilen şarkılarını seslendirecek.

Bora Öztoprak

Bora Öztoprak, aralık ayında Caddebostan Kültür Merkezi'nde sevilen şarkılarını seslendirecek.

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads