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Bora Öztoprak
Masterpiece - Üç Kedi
Masterpiece Heykel - Melek
Bora Öztoprak
24 Aralık 2016 Cumartesi 21:24
Bora Öztoprak, aralık ayında Caddebostan Kültür Merkezi'nde sevilen şarkılarını seslendirecek.
Bora Öztoprak, aralık ayında Caddebostan Kültür Merkezi'nde sevilen şarkılarını seslendirecek.
Kaynak:
Etkinlik.io
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