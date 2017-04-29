Bora İstanbul, Survivor'ı Yatırımcıya Açmak İçin Acun'la Görüşecek
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, Diriliş Ertuğrul'dan sonra, Survivor'ı yatırımcıya açmak için Acun Ilıcalı ile görüşeceğini söyledi.
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, "Survivor'ı bile borsada satacağım. Survivor'ı yatırımcıya açmak, borsada satmak için Acun Ilıcalı ile görüşeceğim, randevu istedik." dedi.
TARİHİ ZİRVEYİ DEĞERLENDİRDİ
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul'da hayata geçirmeyi planladıkları ürünler ve endekste hafta içi yaşanan tarihi zirve hakkında değerlendirmelerde bulundu.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DAN SONRA HEDEFİNDE ACUN VAR
Daha önce popüler diziler ve köprüler dahil, getirisini yatırımcıyla paylaşabilecekleri modeller üzerinde çalıştıklarını söyleyen Karadağ, Diriliş Ertuğrul'dan sonra şimdi de Survivor için Acun Ilıcalı ile görüşeceklerini açıkladı.liriz."
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