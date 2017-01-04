Bonzai ve Uyuşturucu Hapla Yakalandı, Tutuklandı

SAMSUN'un Çarşamba İlçesi'nde 90 uyuşturucu hap ve 5 gram bonzai ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.



Samsun'un Çarşamba İlçesi Kirazlık Çay Mahallesi üzerinde araç içerisinde uyuşturucu hap satıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede geniş çaplı araştırma yaptı. Yapılan aramalarda ihbara konu otomobili fark eden ekipler, aracı takibe aldı. Takip sonucu araç içerisinden inen T.A. (21) elinde olan poşeti atarak kaçmaya başladı. Poşeti inceleyen ekipler, 19 adet uyuşturucu hap olduğunu tespit etti. Kovalamaca sonucu yakalanan T.A. ve yanında bulunan İ.C.Ç. (23) gözaltına alındı. Ayrıca T.A.'nın ikametinde yapılan aramada da 71 adet uyuşturucu hap ve 5 gram bonzai maddesi ele geçirildi.



Olayla ilgili İ.C.Ç. ve T.A. gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. T.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, İ.C.Ç. tutuksuz yargılanlan üzere serbest bırakıldı.



- Samsun