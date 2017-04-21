Bonzai Ticaretinden Yargılanan Gence 12,5 Yıl Hapis

Samsun'da bonzai ticareti suçundan tutuklanan 19 yaşındaki genç 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bonzai sattığı iddia edilen 19 yaşındaki K.K., polisin takibi sonucu yakalanmış ve 19 Ekim 2016 tarihinde tutuklanmıştı.



Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan K.K. ile birlikte tutuksuz bulunan C.T.(20), O.Ç.(22), E.Ç.(20), M.B.(18) ile yaşı 18'den küçük olan H.S. hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından dava açıldı. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında mahkeme heyeti tutuklu sanık K.K.'yi "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay, M.B.'yi ise aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanıkların ise beraatlerine karar verdi. - SAMSUN